70% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres em Irupi

Na última sexta-feira (8), data que celebrou o Dia Internacional da Mulher, a prefeitura de Irupi, no Caparaó, ressaltou a presença feminina, não somente à frente dos cargos de liderança que estão inseridas em todas as áreas da administração pública, chegando a 70%, como também comemorou a eficiência e transformação feminina, que marca presença na cidade e no campo, em todos os setores da sociedade.

A princesinha do Caparaó possui uma população de 13.170 pessoas, sendo 6.771 de mulheres. Já na prefeitura, dos 703 servidores, 474 são mulheres, o que representa um total de 67%.

Para o prefeito Edmilson Meireles, é orgulhoso possuir 70% dos cargos de liderança e chefia ocupados por mulheres em sua gestão, e que dos 112 cargos comissionados, 72 são compostos por mulheres, o que representa 64% do total.

“Em Irupi, o respeito, a igualdade e a oportunidade não são apenas ideias, mas realidades vivenciadas diariamente”, frisa o prefeito.

Crédito: PMI