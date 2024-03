A casa caiu! Denúncia anônima leva PM ao endereço do tráfico em Iúna

Policiais militares apreenderam drogas e arma de fogo dentro de uma residência na noite da última terça-feira (26), no bairro Quilombo, em Iúna, Caparaó do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu denúncia anônima dizendo que um jovem, de 18 anos, realiza tráfico de drogas na região e estaria em posse de arma de fogo em sua residência.

Diante disso, os militares foram ao local e foram recebidos pela avó do denunciado, a qual foi informada do motivo da presença policial. Nisso, ela informou que o suspeito não estava em casa no momento e franqueou a entrada dos policiais para buscas.

No local, onde o jovem costuma ficar na casa, os policiais encontraram um revólver calibre 32, seis munições calibres 32, 28 papelotes de cocaína, 63 pedras de crack e uma pedra de crack pesando cerca de 12 gramas.

Portanto, os materiais apreendidos foram entregues pela PM na Delegacia de Polícia do município. O suspeito não foi localizado no momento do fato.