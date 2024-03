Operação ‘Cavalo de Aço’: 500 pinos de cocaína são apreendidos no ES

Policiais Militares apreenderam materiais usados no tráfico de drogas e arma de fogo durante o patrulhamento realizado em dois bairros da Serra, na última terça-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, no bairro Ourimar, durante a operação “Cavalo de Aço”, policiais abordaram uma mulher de 22 anos e com ela foram encontrados drogas. Ela informou aos militares onde se encontrava o homem que lhe entregou o material.

Diante disso, a equipe foi ao local informado e, ao perceber a presença dos militares, o suspeito fugiu abandonando demais drogas. No entanto, foram apreendidos 140 pedras de crack, seis buchas de haxixe e uma bucha de maconha, cinco pedaços de haxixe com peso inicial 452,65 gramas, 140 pedras de crack peso 150 gramas, três pedras de crack 140,51 gramas, 499 pinos de cocaína, cinco balanças de precisão, três carregadores calibre .40, quatro celulares e duas porções de cocaína com peso 242,64 gramas.

Portanto, policiais militares encaminharam a ocorrência para à Polícia Civil do município.

Já em Serra Dourada II, militares da Força Tática recebeu uma denúncia de que haveria um homem portando arma de fogo. Nisso, os policiais lograram êxito em apreender uma pistola calibre 9mm, 50 munições calibre 9 mm, R$ 2.800,00, dois pinos de cocaína e um carregador alongado com capacidade para 30 munições.

Portanto, a ocorrência finalizada na 3ª Delegacia Regional do município.