Acidente entre dois veículos causa uma morte em Piúma

Na noite da última sexta-feira (08), dois veículos colidiram na região de Piuminas, em Piúma, litoral do estado. Segundo informações da Polícia Civil, um homem de 70 anos morreu no local do acidente.

Já a PM informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de trânsito. No local, a equipe constatou que se tratava de um acidente envolvendo dois veículos, Van e Uno, que colidiram frontalmente. A Van trafegava sentido Centro X Piuminas, pela ES 060, e o Uno seguia na direção contrária.

Segundo informações, o condutor do Uno fez uma conversão em um local de faixa contínua, pois iria tentar acessar a estrada que dava acesso a um bar. Todavia, neste momento, a Van colidiu com o carro. Quando a PM chegou ao local, o motorista da Van estava sendo socorrido pelo Samu. Contudo, o motorista do veículo de passeio já encontrava-se em óbito. A Perícia foi acionada e a PM afirma que não foi possível realizar o teste do bafômetro no condutor da Van.

Fotos: Reprodução / whatsapp

A Polícia Civil informou ainda que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.