Casal é detido com motocicleta roubada em Cachoeiro

Na tarde de ontem, sexta-feira, a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim localizou uma motocicleta roubada sendo conduzida por um casal, no centro da cidade. Conforme determinação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), a Guarda Municipal de Cachoeiro foi até o local para atender a ocorrência.

O chamado feito pelo sistema de vídeo monitoramento informou que a motocicleta Yamaha, de cor branca, havia passado pelo “cerco inteligente”, onde foi identificada a restrição de furto/roubo do veículo.

Leia também: Obras de restauro do Museu Ferroviário avançam em Cachoeiro

Sendo identificado o condutor e a carona (garupa), os dois foram conduzidos à 7ª Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões ou maus tratos por parte das guarnições, sendo necessário o uso de algemas. Eles foram entregues à autoridade policial de plantão para providências cabíveis, e o veiculo foi removido para o pátio credenciado pelo DETRAN-ES.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, foi comprovado que ambos do casal tinham passagem pela polícia. A mulher, por tráfico de drogas, já o homem, por roubo.

Fonte: Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.