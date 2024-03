Adolescente é apreendido com mais de mil pinos de cocaína em Cachoeiro

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido com mais de 1.000 pinos de cocaína no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro, na última quinta-feira (21).

A Polícia Militar informou que a equipe recebeu denúncias anônimas de que o adolescente estaria gerenciando o tráfico de drogas no bairro.

Leia também: Suspeitos atiram contra viatura e unidade do Cras é fechada em Cachoeiro

Diante das informações, os policiais prosseguiram para o bairro e localizaram o adolescente. Neste momento, os militares fizeram a abordagem e encontraram 1.009 pinos de cocaína, 84 pedras de crack, uma pedra de crack de 55 gramas, um tablete de haxixe, quatro embalagens de lolo, com aproximadamente 1L cada, três pacotes de material para embalo, duas toucas ninjas, uma balança de precisão e R$ 958,00 em espécie.

Portanto, a equipe da PM conduziu o adolescente e todo o material apreendido para a 7 Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que seja tomada as medidas cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.