Suspeitos atiram contra viatura e unidade do Cras é fechada em Cachoeiro

A unidade do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) precisou ser fechada, após um tiroteio no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (21).

Segundo informações da Polícia Militar, militares receberam denúncias anônimas de que haviam pessoas armadas no bairro. Nisso, a viatura foi ao local e os suspeitos atiraram para cima da viatura e fugiram em seguida. Até o momento, não há registros de feridos.

No entanto, a equipe pediu apoio de outras viaturas, que fizeram patrulhamento e conseguiram localizar dois suspeitos e uma submetralhadora de fabricação caseira.

Contudo, a PM informou que a ocorrência ainda está em andamento e assim que maiores informações chegar, a matéria será atualizada.

