Adolescente morre após receber descarga elétrica em Presidente Kennedy

Um adolescente, de 17 anos, morreu após receber uma descarga elétrica em uma obra na tarde da última segunda-feira (11), em Jaqueira, em Presidente Kennedy.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram ao Hospital Tancredo Neves, pois teria dado entrada um jovem de 17 anos vítima de acidente de trabalho. Uma âmbulancia de Jaqueira socorreu a vítima para o hospital.

No local, o médico de plantão disse que a vítima chegou sem vida no hospital, pois teria recebido uma descarga elétrica e caído de uma altura de aproximadamente seis metros.

Em nota, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. As diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.

Polícia prende dupla por roubar envelopes de depósitos em Presidente Kennedy

A Polícia prendeu em flagrante dois homens após furtarem envelopes de depósito de uma agência bancária na noite do último sábado (9), em Presidente Kennedy.

Os homens chegaram ao banco pouco depois das 17h para realizar a ação criminosa, conhecida como “pescar envelopes”.

Contudo, a Polícia Militar foi informada que agentes da Polícia Federal (PF) estavam atrás de um veículo que seguia para Presidente Kennedy. Após a abordagem, a polícia constatou que a dupla havia furtado cerca de R$ 6 mil. Dentro do carro haviam mochilas com artefatos utilizados para o crime e documentos dos homens.

A Polícia encaminhou os presos para a Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, segundo a Polícia Federal (PF), os homens pertencem a uma quadrilha do Rio de Janeiro que agia desde o ano passado no Sul do Espírito Santo. A corporação montou uma força-tarefa para identificar e prender os suspeitos. ⠀⠀

Além dos furtos deste fim de semana em Marataízes e em Presidente Kennedy, o grupo já teria cometido mais de dez outros furtos em agências da região.