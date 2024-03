Motorista morre após caminhão de chapas de granito tombar em rodovia no ES

Um acidente com um caminhão que transpotava chapas de granito matou o motorista na madrugada desta terça-feira (12), no km 20,7 da BR-259, em João Neiva.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o caminhão carregado com chapas de granito perdeu o controle e tombou, derramando a carga na via.

Ainda, segundo a PRF, o condutor, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. acionaram a Perícia da Polícia Civil. O trânsito está fluindo através do sistema pare/siga.

O que a PRF diz sobre os acidentes?

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atende os acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais (BRs). Ao se deparar ou se envolver numa ocorrência desta natureza:

Entre em contato com a PRF por telefone pelo número de emergência 191 ou presencialmente em qualquer Unidade Operacional e com as equipes de ronda. Aliás, é de suma importância repassar ao atendente informações como:

Local do acidente – Qual a rodovia (BR), o quilômetro (Km) aproximado, as características das proximidades, informando pontos de referência na região.

Estado das vítimas (se houver) – Há algum óbito no local ou pessoa ferida necessitando socorro?

Fluidez do trânsito – Há algum veículo danificado sobre a via, obstruindo o trânsito e necessitando de auxílio?

Além disso, a PRF prioriza o atendimento presencial de acidentes relevantes: que deixaram vítimas lesionadas ou mortas, que envolvem produto perigoso, que causem danos ao meio ambiente, com motoristas embriagados, entre outros (confira todos aqui).

No entanto, acidentes quem não se enquadrem nestas características podem ser registrados pelos próprios envolvidos.

Contudo, apesar dos progressos, a PRF ressalta a importância da vigilância contínua dos agentes e do cumprimento das leis de trânsito por parte dos condutores, que trafegam diariamente nas rodovias, sempre com vistas à garantia dessa tendência positiva, proporcionando mais segurança e cidadania a todos que utilizam a BR.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal