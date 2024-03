Agricultura familiar presente no Fórum de Piscicultura em Muniz Freire

Nesta sexta-feira (15) acontece o segundo e último dia da feira Inova Capixaba – Fórum de Piscicultura, em Muniz Freire. Além das tendas voltadas para a Piscicultura, há também stands de produtos agropecuários e de artesanato.

Um deles é o stand do Empório Capixaba, que tem opções de cafés, vinhos, biscoitos, objetos artesanais, entre outros produtos. A tenda representa o Empório Capixaba, que é uma cafeteria localizada na BR-262, no quilômetro 144, sul do estado. Os produtos são de fornecedores de Muniz Freire, Brejetuba a Iúna.

A cafeteria foi criada há mais ou menos um ano, através de uma Cooperativa de Agricultura familiar. Cerca de 10 fornecedores fazem os produtos e expõe para serem vendidos na cafeteria. Quem quiser conhecer, o horário de funcionamento do espaço físico é de Terça até sexta-feira (8h às 17h) e aos sábados e domingos (8h às 14h).

Valéria Aparecida Moreira de Melo, 28 anos, tem três filhos e diz que o Empório foi uma alternativa para ela ter uma renda. Ela diz também que os turistas são a maioria do público que frequenta a cafeteria, trazendo renda e fomentando a economia da região.