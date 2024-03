“Um espaço com tecnologia”, afirma secretário Bruno Lamas

O secretário de estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, juntamente com demais autoridades, participou na manhã desta quinta-feira (14), da abertura da Feira Inova Capixaba – Agricultura in Foco, que neste ano está abordando o Fórum de Piscicultura.

O secretário parabenizou a realização do evento e frisou a importância da realização de eventos nestes moldes que divulgam a tecnologia e dão suporte aos produtores e demais publico interessado.

“Quero parabenizar quem está realizando o evento e dizer que estou muito satisfeito com o que estou vendo aqui. Temos aqui uma caravana do conhecimento do bem. As qualidades das palestras, a importância do tema abordado é fantástico”, afirma o secretário Bruno Lamas.

Elias Carvalho, diretor presidente do grupo GFC Eventos, também participou da abertura do Fórum e destacou a parceria com o governo do Estado.

“Nosso grupo nasceu com essa missão de fazer a região Sul se desenvolver economicamente. Ter o governador Renato Casagrande e o secretário Bruno Lamas nos apoiando é fundamental. São sensíveis a essa necessidade do desenvolvimento econômico da nossa região”, afirma Elias.

Assista a entrevista completa!