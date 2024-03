Alegre: Professores da Educação Básica passam por capacitação

A prefeitura de Alegre, realizou na última segunda-feira (11) e terça-feira (12), no Centro Pastoral de Alegre, uma capacitação para os professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, cuidadores e estagiários. O objetivo foi levar os profissionais a uma capacitação, para se atualizarem sobre novas teorias educacionais e práticas pedagógicas.

No total, 280 profissionais passaram pela pelas capacitações, ministradas por assessores pedagógicos do Aprende Brasil, sistema de ensino adotado em Alegre desde o ano passado.

Entre os temas, foram abordados o papel do livro didático na alfabetização, o papel da afetividade na Educação Infantil, além de práticas inclusivas interdisciplinares, do papel dos jogos, brincadeiras a da diversidade no desenvolvimento dos alunos.

Leia Também: Alegre: Investimento de mais R$ 119 mil em Obras no Loteamento Xavier

A Superintendente de Educação Básica da Secretaria Executiva de Educação (SEED), Regiane Nogueira dos Santos, explicou que a capacitação contínua permite que os professores se mantenham atualizados e eficientes em sua atuação.

Ela garante que a capacitação dos professores é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino, por isso, outra série de capacitações já está agendada para o mês de julho e não deve parar por aí.

“Professores bem capacitados têm a habilidade de utilizar métodos inovadores de ensino, compreender as necessidades individuais dos alunos, e adaptar o conteúdo para atender às demandas atuais da educação. Isso impacta diretamente na motivação e no desempenho dos alunos, além de contribuir para um ambiente escolar mais positivo”, comentou.

Crédito: PMA