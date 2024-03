Alegre: Investimento de mais R$ 119 mil em Obras no Loteamento Xavier

A Prefeitura de Alegre realizou na última sexta-feira (8), a assinatura da nova Ordem de Serviço para conclusão das obras de Drenagem e Pavimentação no Loteamento Xavier.

A obra faz parte do Convênio 061/2018, firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB).

Leia Também: Estado investe mais de R$ 2 milhões em recuperação asfáltica em Alegre

Crédito: PMA

Em setembro de 2021, foi realizada a última medição na obra e, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (SEOSU) do município, o saldo remanescente do antigo contrato era de R$ 60.038,87.

O valor de contrapartida para a finalização da obra, acrescido por parte de recursos da própria prefeitura de Alegre, foi de R$ 59.884,05. Gerando assim, um novo contrato no valor de R$ 119.992,92 e com o prazo de término das obras em três meses.

Pacotão de Obras no valor de R$ 18 milhões

A intervenção, conforme a Secretaria de Obras do Município, faz parte do pacote de obras que supera R$ 18 milhões e estão sendo realizadas por toda a cidade com recursos oriundos do governo federal, estadual e municipal.

Crédito: PMA