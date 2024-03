Alunos se encantam com aparelhos de tecnologia no Fórum de Piscicultura

Nesta sexta-feira (15) acontece o segundo e último dia da feira Inova Capixaba – Fórum de Piscicultura, em Muniz Freire. Além das tendas voltadas para a Piscicultura, há também estandes de equipamentos tecnológicos. Os alunos do 4º ano da Escola Lia Therezinha Merçon Rocha foram visitar o Fórum nesta manhã e ficaram encantados com os aparelhos de tecnologia.

Em um dos stands foi exposto um óculos de realidade virtual. O equipamento é apresentado pelo professor Fabiano de Paula, de 34 anos. Ele dá aula no Centro Estadual de Educação Técnica, em Vila Velha, no curso técnico em programação de jogos digitais. Quem coloca o óculos entra no universo do jogo criado pelos próprios alunos da escola e tem uma sensação de estar vendo todo aquele cenário ao vivo.

Já em outra tenda está exposta uma impressora 3D. A impressora não imprime papéis, como normalmente, mas sim objetos de um material parecido com plástico. O equipamento é apresentado por um bolsista do projeto Incubadora, apoiado pelo Instituto Federal de Venda Nova (IFES).

Lucas Poletto, de 24 anos, apresenta o projeto para as crianças, que ficam vidradas no equipamento enquanto ele faz o processo de impressão da peça.

Fotos: Larissa Chaves/Aqui Notícias