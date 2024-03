Escolas Técnicas marcam presença no Fórum de Piscicultura em Muniz Freire

Quem também está marcando presença no Fórum de Piscicultura, em Muniz Freire, é Joelma Cellin, diretora do CEET Emílio Nemer de Castelo, e Fábio Scaramussa, diretor do CEET Giuseppi Altoé de Vargem Alta. Para ambos, a feira está sendo uma grande oportunidade de conhecimento para todos os públicos.

Vale ressaltar, que recentemente o governo do Estado realizou obras de reformas e ampliações nas referidas unidades Escolares.

Para os educadores, o suporte que o governo do Estado está realizando na área da Educação Técnica no Estado é fundamental para a economia da região.

Assista a entrevista completa!