Ambulância tomba e deixa trânsito lento na ES-482, em Cachoeiro

Um acidente envolvendo uma ambulância deixou o tráfego de veículos lento na rodovia ES 482, na localidade de Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da prefeitura de Jerônimo Monteiro, a ambulância pertence à Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e presta serviço na Unidade Integrada do UIJM, no município.

Ainda não há informações sobre vítimas. Em vídeos enviados ao portal AQUINOTICIAS.COM, é possível ver outra ambulância dando suporte.

Não foram divulgadas as causas do acidente, porém, segundo internautas que passam pelo local, há muita lama na pista e os condutores devem redobrar a atenção.

