Homem é assassinado a tiros no meio da calçada em Iúna

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no meio da calçada de um prédio no centro de Iúna, no Sul do Espírito Santo, na noite do último sábado (23).

De acordo com a Polícia Militar (PM), populares foram até a sede da 2ª Companhia no 14⁰ Batalhão e informaram que havia acontecido um homicídio na região. Diante das informações, a equipe foi ao local indicado e verificou que os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou o óbito.

No entanto, os militares tiveram acesso a câmera de segurança de uma distribuidora, e viram que a vítima estava na calçada quando um carro passou. Aparentemente, alguém que estava no banco do carona efetua os disparos com uma pistola. Após o fato, o veículo fugiu.

A vítima, ainda com vida, subiu as escadas de um prédio e segundo uma moradora, o homem caiu no terceiro lance de escadas. Pessoas que estavam em um bar, na frente do prédio, foram socorrê-lo, mas após descer as escadas com a vítima, observaram que ela estava morta. Nisso, as pessoas deixaram o corpo na calçada e foram embora antes da chegada da Polícia Militar.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Iúna. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.