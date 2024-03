Anchieta: novos trechos da cidade receberão iluminação de LED

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Infraestrutura, segue com os trabalhos para modernização da iluminação pública de diversos pontos da cidade. Lâmpadas de LED estão sendo instaladas em novos pontos.

Sobretudo, os trechos que compreendem os novos pontos são: Ponta de Castelhanos ao trevo de Castelhanos (Rodovia do Sol), rotatória da Vila Samarco (base da Polícia Militar), da ponte Cônego Barros até Arerá (Rodovia do Sol), trechos do bairro Porto de Cima, Ponta dos Castelhanos (av. Beira Mar), avenida Zumira Rosa Antunes (Posto Jaracatiá até aos Correios). Assim, ainda serão instaladas 24 barcas (estrutura com lâmpadas) na entrada da cidade e em travessias que ligam a avenida Beira Mar.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Fabiano Mezadri, o objetivo da iniciativa é gerar economia de energia e redução da manutenção. Aliás, a lâmpada de LED é mais econômica e durável, o que deve garantir maior iluminação das praças e ruas.

Contudo, a modernização da iluminação pública por LED já foi feita na orla da Praia Central, no bairro Porto de Cima e em trechos de ruas e rodovias do município.

Confira os trechos que serão comtemplados:

RODOVIA DO SOL- PONTA X TREVO CASTELHANOS

TRAVESSIAS AV BEIRA MAR

ROTATÓRIA VILA SAMARCO PM

PONTE X MURO DE PEDRA ARERA

PORTO DE CIMA (RUA DO BIOCLINICO)

PORTO DE CIMA (RESTANTE DA 1° ETAPA)

AV. BEIRA MAR PONTA DOS CASTELHANOS

SUBIDA DO PORTO VELHO X TREVO CASTELHANOS

AV. PRINCIPAL (POSTO JARACATIÁ X ANTIGO REDSHOW)

24 BARCAS + PETALA ROTATÓRIA NO TREVO DE CHEGADA