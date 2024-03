Anchieta terá Torneio de Pesca neste fim de semana, veja programação

Começa nesta sexta-feira (15), a programação cultural da Taça São José de Anchieta de Pesca de Praia. A programação esportiva, que vai ocorrer na Praia Central de Anchieta, ocorre no sábado e no domingo.

O primeiro ato será o sorteio das raias, que será feito na Casa Marlin, em Vila Velha, às 16 horas. Em seguida, a programação continua em Anchieta, com apresentações musicais de Luiz Show e do Grupo Nó na Madeira.

Evento imperdível para os amantes da pesca esportiva, o torneio é realizado num dos cenários espetaculares de Anchieta, a Praia Central, onde deságua o Rio Benevente.

Não perca a chance de participar deste evento memorável e vivenciar momentos inesquecíveis ao lado de outros entusiastas da pesca esportiva. Informações e dúvidas na Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura de Anchieta pelo telefone (28) 99291-3285.

Sexta Feira, 15/03

16h- Sorteio das Raias – Casa Marlin Vila Velha.

19h- Rua Viva – Centro

20h – Luiz Show

22h – Grupo Nó na Madeira



Sábado, dia 16/03

09h – Passeio com Guia no Santuário Nacional de São José de Anchieta

14h- Início da 1° Etapa

18h- Fim da 1° Etapa

18h20- Início da Pesagem

20h- Rua Viva – Centro

20h- Alex Campanha

22h- RebeKa Monteiro

Domingo, 17/03

07h Início da 2° Etapa

11h- Fim da 2° Etapa

11h30- início da Pesagem, Encerramento com confraternização, homenagens, almoço, sorteios de brindes e premiação.

