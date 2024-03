Após forte temporal, Alegre está em alerta máximo

Outra cidade da região Sul que foi grandemente afetada pelas fortes chuvas da noite dessa sexta-feira (22), foi Alegre, no Caparaó.

Segundo informado pela Defesa Civil do município, em menos de 24 horas, o acumulado da água da chuva chegou a 156,21 milímetros. Na sede da cidade, o bairro mais afetado foi Vila do Sul. Os distritos de Anutiba, Café, Rive e Celina também sofreram com o forte temporal.

Leia Também: “É um cenário de destruição”, afirma o prefeito de Muniz Freire

Ainda segundo a Defesa Civil, diversas estradas intermunicipais estão sem acesso. A rodovia que liga a sede de Alegre ao distrito de Rive e ao município de Ibitirama também registra queda de barreiras e os motoristas que trafegam por essas vias devem redobrar a atenção.

A Prefeitura informou que todas as equipes das secretarias estão em campo para dar suporte aos moradores e realizar o levantamento dos dados de pessoas desabrigadas ou desalojadas.