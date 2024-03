“É um cenário de destruição”, afirma o prefeito de Muniz Freire

As fortes chuvas na noite dessa sexta-feira (22), na região Sul do Estado, causaram grandes estragos em diversos municípios. Em Muniz Freire, segundo informações da prefeitura, o acumulado da água da chuva chegou a 196.4mm, em menos de 24 horas.

No centro da cidade, diversas ruas foram tomadas pela água do córrego Vargem Grande, que corta a cidade, alagando residências e estabelecimentos comerciais. Já nos distritos de Menino Jesus e Itaici foram registrados pontos de alagamentos e moradores também tiveram casas alagadas.

O prefeito Dito Silva informou ao portal AQUI NOTÍCIAS.COM que o cenário no município é de destruição. “O cenário é de destruição. Nossas equipes estão trabalhando desde a madrugada para dar suporte aos munícipes. Realizamos agora pela manhã uma reunião com todos os secretários e voluntários. Já estamos em campo mapeando todo o município. Quero agradecer ao governo do Estado, aos prefeitos da região pelo suporte”, disse o prefeito.

Rodovias

A Rodovia ES 379, que liga o município de Muniz Freire ao município de Iúna, se encontra sem passagem na localidade conhecida como “Estreito”, uma ponte foi arrancada com a força da enxurrada. Para quem precisa trafegar pela localidade, a orientação é fazer o acesso pelo distrito de Menino Jesus, passando pelo distrito de São Pedro, via rodovia ES 484.

Já a Rodovia ES 181, no sentido sede do município ao distrito de Piaçu, um grande deslizamento de terra bloqueou durante a madrugada a via. Segundo informações da prefeitura, homens da secretaria de Obras trabalharam durante a madrugada para liberar a pista que opera parcialmente. Já a mesma Rodovia ES 181, sentido Muniz Freire ao município de Alegre, se encontra sem passagem no distrito de Anutiba. O córrego que corta a localidade transbordou e alagou a via principal.

Segundo informado pela assessoria de Comunicação da Prefeitura de Muniz Freire, o abastecimento de água da sede do município foi comprometido após o rompimento de duas adutoras da Cesan. A informação é que a população deve economizar água. Os distritos de Vieira Machado, Piaçu e Itaici estarão recebendo água potável por meio de caminhões pipas já solicitados pela administração municipal.