Após subir 3,80 metros, nível do rio Itapemirim baixa para 2,60 metros

O nível do rio Itapemirim baixou para 2,60 metros na última medição realizada às 6h deste domingo (24), após atingir 3,80 metros acima do leito normal na noite do último sábado (23).

No entanto, o plano preventivo da Defesa Civil segue o nível de emergência, que caracteriza-se pela ocorrência de chuvas de grande intensidade, que acarretem grandes danos e prejuízos.

Considera-se uma chuva de grande intensidade quando atinge uma precipitação igual ou superior a 50 mm/h e/ou elevação do nível do rio Itapemirim superior a dois metros acima do nível normal.