Após um ano, jovem que perdeu a mão em frigorífico em Guaçuí pede justiça

Justiça! É o que o jovem Matheus Ferreira De Oliveira, de 26 anos, pede desde que perdeu a mão em um acidente de trabalho no dia 15 de março de 2023, dentro de uma Unidade Frigorífica em Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo.

Morador do bairro Horto Florestal, no mesmo município, Matheus conta que a vida mudou completamente desde o dia em que sofreu o acidente de trabalho. “Estou destruído emocionalmente, por lembrar que na última sexta-feira (15), fez um ano que perdi minha mão no acidente de trabalho. Além disso, faz um ano que estou sem trabalhar. Estou morando de favor na casa dos outros, pois não tenho condições de pagar aluguel”, contou.

Além disso, Matheus diz que tem medo de andar nas ruas e receber julgamentos das pessoas. “Eu não consigo sequer andar na rua um dia e ouvir as pessoas falarem que eu dei golpe na empresa por causa de dinheiro”, explicou.

Matheus contou, ainda, como aconteceu o acidente de trabalho que fez ele perder a mão direita e que antes de entrar para trabalhar, sentiu um presentimento ruim. “Era por volta das 8h do dia 15 de março de 2023, quando comecei o abate na Unidade Frigorífica em Guaçuí e estava tudo tranquilo como um dia normal. No dia, eu não estava bem e não iria trabalhar. Avisei minha esposa que eu não estava me sentindo bem. Estava com muita dor no peito e minha pressão estava baixa. Falei com um amigo de trabalho que não estava bem. Fui lá para fazer o serviço e no momento quando eu levei a corrente para puxar o couro com a outra mão e botar na corrente, vi que minha mão já estava no chão”, contou.

Matheus foi socorrido pelos amigos

Após identificar que tinha perdido a mão, os amigos socorreram o Matheus para o hospital do município. “Meus amigos de trabalho que me socorreram e chamaram o socorro que me encaminhou para o hospital de Guaçuí. Se não fosse o meu amigo para desligar todo setor de energia da Unidade Frigorífica Regional em Guaçuí, hoje eu estaria morto”, explicou.

Contudo, Matheus conta que só quer que a justiça seja feita. “Eu não quero prejudicar ninguém e também não quero sair prejudicado. Eu só quero que a justiça olhe para mim e veja a minha situação. Não é pelo dinheiro, mas sim pelos meus direitos como trabalhador”, termina.

No entanto, sobre o caso, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí concluiu o inquérito no dia 18 de maio de 2023 e encaminhado ao Ministério Público Estadual com sugestão de arquivamento.

Sobre a empresa, ainda não conseguimos contato com a Unidade Frigorífica Regional em Guaçuí. Assim que houver mais informações, a matéria será atualizada.