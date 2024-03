Homem é agredido com garrafadas em Venda Nova do Imigrante

Um homem de 50 anos foi socorrido após ser agredido em Venda Nova do Imigrante com garrafadas no bairro São Pedro, na tarde da última segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de que um homem havia agredido o outro com uma garrafa.

Diante das informações, os militares foram ao local e encontraram um homem, de 50 anos, caído na calçada e sangrando. No entanto, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e socorreram a vítima para o Hospital Padre Máximo, no município.

Testemunhas que presenciaram o fato contaram aos militares que, após agredir o homem em Venda Nova do Imigrante, o agressor fugiu. A equipe da PM realizou buscas e encontrou o suspeito escondido no interior da casa da ex-companheira.

Portanto, os militares conduziram ele para à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A motivação das agressões ainda é desconhecida.