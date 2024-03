Assembleia vai receber doações para vítimas da chuva no feriado

A campanha de arrecadação da Assembleia Legislativa (Ales) para as vítimas das chuvas no sul do Estado continua. Nesta quinta (28) e sexta-feira (29), mesmo durante o feriado, a Casa estará aberta das 7 às 19 horas para receber doações de alimentos não-perecíveis, itens de higiene pessoal, água potável, colchonetes e produtos de limpeza.



Liderada pela Ales, a campanha é realizada em conjunto com Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Ministério Público (MPES), Tribunal de Contas (TCES) e Defensoria Pública (DPES). Em apenas três dias, o volume de donativos arrecadados já foi suficiente para preencher uma carreta com roupas, itens de higiene e limpeza, e água mineral. As cestas básicas e alimentos avulsos serão transportados em outro veículo.



Além de doações externas, muitos servidores da Assembleia se mobilizam para ajudar as vítimas. “Como toda a população do Estado, os servidores públicos, em especial da Ales, sempre se engajaram nessas campanhas. E não foi diferente dessa vez. A Associação, os procuradores, se juntaram, recolheram, contribuíram… e estamos entregando aqui, principalmente, produtos de limpeza e água”, conta o procurador da Casa, Custódio Junqueira Pedroso.

Solidariedade

Em reunião na última segunda-feira (25), o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos), pediu solidariedade nesse momento de crise. “Mesmo que você não tenha um parente ou conhecido atingido, faça a sua parte. A doação nesse momento é fundamental. O que eu assisti ao lado do governador na primeira visita que fizemos à cidade de Mimoso do Sul, no primeiro dia, é de terra arrasada (…). Eu nunca vi uma situação tão crítica como essa que tive a oportunidade de presenciar”, frisou.

Doações

Onde: Entrada principal da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá

Data: Quinta (28) e Sexta-feira (28) – feriado

Horário: 7 às 19 horas



O que doar:

itens de higiene pessoal;

alimentos não perecíveis;

água potável;

colchonetes;

produtos de limpeza.