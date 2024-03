Associação de Marataízes de olho no fortalecimento da Piscicultura do Caparaó

No segundo e último dia da feira Inova Capixaba – Fórum de Piscicultura, em Muniz Freire, o assunto ainda segue em alta. O engenheiro agrônomo e diretor-técnico da Associação de Produtores Familiares de Peixes Ornamentais do Litoral Sul, Sérgio Paiva, juntamente com o estudante de Engenharia de Pesca do Ifes e secretário da Associação, Wuanderson Costa, marcaram presença no evento para buscar mais conhecimento e novas tecnologias para a região do litoral capixaba.

“O que estamos vendo aqui é fantástico. Cada palestra é melhor do que a outra. Muito conhecimento sendo explanado. Precisamos de uma feira destas lá em nossa região”, ressalta Sérgio.

Já o secretário da Associação, Wuanderson, que é estudante de Engenharia de Pesca, acredita que a movimentação que ocorre em Muniz Freire, será um grande divisor de águas para o mercado de produção de peixe no Sul.

“Para nós que estamos nesta linha de trabalho, tudo isso aqui é espetacular. Muita tecnologia e troca de experiências, é isso que precisamos”, completa.

Assista a entrevista completa!