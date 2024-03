Ataques caninos: veterinária aponta ações para prevenção no ES

A psiquiatra veterinária Letícia Barcellos da Costa discute a prevenção de ataques caninos no Espírito Santo, nesta segunda-feira (11), às 18h10, na Assembleia Legislativa (Ales).

A Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais promove o encontro no Plenário Rui Barbosa. A especialista atua na área há 13 anos e vai abordar o tema “cães e humanos, compreendendo ataques caninos e a responsabilidade dos tutores”.

Conforme explica a profissional, a temática passa pela conscientização de que se trata de interesse coletivo.

O que fazer em caso de ataque canino?

Por outro lado, Letícia lembra que quando a pessoa sai para passear com o cachorro precisa prevenir ataques com coleiras e outros equipamentos, garantindo a parte dela na segurança para as demais pessoas e animais que encontrará pelo caminho.

Entretanto, a convidada destaca que não falta legislação estabelecendo tal tipo de prevenção na nossa sociedade, demonstrando que o problema passa mais pela conscientização dos donos e pela fiscalização e/ou punição por parte do poder público.

Recentemente a CPI que apura casos de maus-tratos aos animais ouviu tutores de cães envolvidos em ataques ocorridos em Vila Velha. Um deles resultou na morte de uma cadela. Em outro caso, um homem foi atacado e teve de levar pontos no braço.