Atenção! Contêiner cai de caminhão e complica trânsito em rodovia

Motoristas que trafegam pelo km 20 da Rodovia ES 488, no trevo de acesso à Rodovia do Contorno, no Morro do Lixo, em Cachoeiro de Itapemirim, devem redobrar a atenção.

Um contêiner caiu de um caminhão e está no meio da pista. O local foi sinalizado por cones, porém, motoristas devem diminuir a velocidade quando passar pelo local.