Bancada Federal capixaba destina R$ 26 milhões para segurança do ES

A Bancada Federal capixaba destinou R$ 26 milhões em emendas para o Espírito Santo usar na segurança pública.

Conforme explica o senador Fabiano Contarato (PT), os recursos serão para combate à criminalidade, no fortalecimento e na fiscalização de políticas de prevenção ao crime e à violência, entre outras ações!”.

Além disso, o senador Fabiano Contarato (PT), junto com a bancada federal do Espírito Santo, também destinou mais de R$ 138 milhões para melhorias na saúde do Espírito Santo.

Os recursos deverão ser usados em hospitais, unidades básicas de saúde, UPAs e manutenção de equipamentos.

De 2020 a 2024, o mandato do senador Fabiano Contarato destinou para Mimoso do Sul R$ 1.9 milhões para a agricultura.

Outros R$ 1.6 milhões para a saúde; R$ 380 mil para assistência social e R$ 183 mil para a educação.

Aliás, Fabiano Contarato colocou o pé na estrada e nos últimos dias 1 e 2 de março visitou os municípios de Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul.

“Foram excelentes conversas com lideranças locais e a população da região da Sul. Precisamos abraçar as demandas dos capixabas trilhando um caminho em prol do desenvolvimento do nosso estado e por justiça social”, disse o senador capixaba.