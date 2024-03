Banda “Em Chamas” lança segundo CD em Guaçuí

A banda fomentadora do metal, “Em Chamas”, na região do Caparaó, já está com o segundo álbum concluído para ser lançado neste domingo (17), às 17 horas, na pista de skate de Guaçuí.

O novo álbum intitulado “Rest In Peace”, produzido pelos integrantes Illan Spala, guitarrista; Rondinele Domingos, baterista; Eric Oliveira, baixista e Guilherme Mandrake, vocalista, promete agitar o público presente.

As bandas The Profecy, The Solitary Man e Oxiúrus de Mun-há, também se apresentam no projeto Caixa Musical, contemplado pelo Funcultura.

Primeiro álbum

A banda lançou seu primeiro CD em 2019. Intitulado Caparaó Thrash, as queimadas na região, na época, foram inspiração para o título escolhido.

Serviço

Data: Domingo (17)

Horário: 17 horas

Local: Pista de Skate de Guaçuí

Redes: @emchamascaparaothrash