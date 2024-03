Batida entre carro e moto deixa pessoa ferida em Mimoso do Sul

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma batida entre um carro e uma moto na Rodovia ES 297, no distrito de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, na manhã desta terça-feira (12).

A Polícia Militar (PM) informou que uma guarnição estava passando pela rodovia ES-297, quando avistou uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta.

Portanto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima para o hospital de Apiacá. A dinâmica do acidente é desconhecida.

Agressão com mordidas em Mimoso do Sul

Uma tentativa de homicídio no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul, no dia 27 de fevereiro.

Para a polícia, a vítima disse que foi agredida por uma mulher que tinha o intuito de matá-la. Além disso, a vítima ficou com lesões na boca e nas pernas.

No entanto, a PM informou que a agressora ameaçou a vítima de morte com as seguintes palavras: “Posso ir hoje para a delegacia, mas quando eu retornar eu mato essa mulher”.

Portanto, a Polícia encaminhou a vítima e a agressora para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Contudo, mesmo machucada, a vítima disse à PM que não precisava de atendimento médico.