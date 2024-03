Batida entre motos deixa motociclista gravemente ferido em Rio Novo

Uma batida entre duas motos deixou dois motociclistas feridos na noite da última segunda-feira (4), no km 395 da BR-101, em Rio Novo do Sul.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um motociclista seguia na rodovia e o outro fazia a travessia de Rio Novo para o bairro Café Sereia, quando não conseguiram parar e bateram.

Na batida, os motociclistas ficaram feridos. Uma vítima foi socorrida com ferimentos leves pelo Samu para o Pronto Atendimento do município e a outra em estado grave para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dos pacientes não foram divulgados.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, estiveram no local. A faixa norte ficou com interdição e foi liberada às 00h.