Carro bate em animal na pista e deixa feridos em Itapemirim

Duas pessoas ficaram feridas, após o carro em que elas estavam bater em um animal na manhã desta terça-feira (5), na localidade de Córrego do Ouro, em Itapemirim.

Segundo informações de pessoas que passavam no momento do acidente, o veículo Renault/Kwid de cor laranja, levava uma pessoa ao hospital, quando na altura de Córrego do Ouro, havia muita neblina na rodovia. Neste momento, o condutor não conseguiu enxergar e bateu em uma vaca que estava solta na pista.

Na batida, o condutor e o carona do veículo tiverem ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital em Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dos pacientes não foi informado.