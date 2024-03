Bom Jesus do Norte decreta situação de emergência após fortes chuvas

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte decretou na noite de sábado (23) situação de emergência diante dos estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município na noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23).

De acordo com o decreto publicado, foram registrados índices pluviométricos de, aproximadamente, 304,2 milímetros nas últimas 24 horas, ocasionando o aumento no nível do Rio Itabapoana em 6,75 metros acima da normalidade, alagando casas, comércios, prédios públicos e afetando a produção agrícola.

Por isso, foi declarada a situação de emergência e autorizada a mobilização de órgãos e voluntários para colaborarem com ações de apoio. O decreto tem validade de 180 dias.

Atual cenário

A Defesa Civil do município informou que, no último levantamento realizado nesta manhã de domingo (24), a cidade possui 64 pessoas desabrigadas e 3 mil desalojadas. Foram improvisados dois abrigos, um na Creche Tia Fátima e outro na Escola São Sebastião.

Diversas estradas rurais estão sem passagem de veículos e duas rodovias estaduais se encontram com interdição. A rodovia ES 297 no sentido BR-101 e a ES 484 sentido Guaçuí.

Vários prédios públicos foram afetados, entre eles escolas, unidades de saúde, secretarias de Obras, Saúde, Agricultura e o próprio prédio administrativo da Prefeitura, que foram tomados pela força da água.

Já na manhã deste domingo (24), equipes da prefeitura e voluntários iniciaram as limpezas das ruas e residências. Segundo informado pelo prefeito Toninho Gualhano, em suas redes sociais, os serviços iriam se iniciar com a retirada de entulhos e móveis pelas ruas e posteriormente a retirada de lama e lavagem das ruas.