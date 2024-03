Vídeo mostra destruição provocada pelas fortes chuvas em Mimoso do Sul

As fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (22), deixou um rastro de destruição em Mimoso do Sul. No município, vidas foram perdidas, carros arrastados pela correnteza e casas destruídas.

Nos vídeos disponibilizados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), mostram que a cidade terá que se reerguer. As ruas ficaram cheias de lama, casas destelhadas, carros revirados e lixos acumulados.

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, aumentou para 15 o número de mortos provocados pela chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo. Três mortes foram confirmadas em Mimoso do Sul após a divulgação do boletim extraordinário na manhã deste domingo (24).

Leia também: Sul do ES tem 4.481 desalojados e 273 desabrigados após chuvas

O boletim extraordinário informou ainda que a chuva também deixou o município sem energia e sinal de telefonia, que foram reestabelecidos em alguns pontos no final do dia.

Veja o vídeo

Vídeo: Max Wender / Casa Militar ES