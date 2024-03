Cachoeiro: 7ª Corrida da Mulher acontece neste domingo (10)

Um dos eventos mais aguardados no calendário de esportes de Cachoeiro acontece no próximo domingo (10). A 7ª Corrida da Mulher, atividade organizada pela Prefeitura de Cachoeiro, celebra o Dia Internacional da Mulher (8 de março).

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp). São esperadas mais de 300 corredoras nesta Corrida da Mulher. Aliás, a concentração da prova será às 6h30, na Praça de Fátima, onde também será o ponto de largada – agendado para às 7h – e chegada.

Contudo, no percurso de 6 km, as participantes seguirão pela avenida Beira Rio para atravessar a ponte Juscelino Kubitscheck, próximo ao Teatro Rubem Braga. Após, seguindo pela rua Samuel Levy (Aquidaban), avenida Pinheiro Júnior, rua Moreira, rua Coronel Borges, atravessando a ponte do Arco. Seguindo pela rua Amâncio Silva, Dr. Deolindo, rua 25 de Março, até o retorno à Praça de Fátima. Todas as corredoras inscritas que participarem da corrida receberão medalha de participação.

Nesta sexta-feira (8), a equipe da Semesp realiza a entrega das camisas comemorativas do evento. Na quadra de areia do bairro Amarelo, de 18h às 21h.

Todavia, para a retirada do material, haverá uma novidade: a corredora poderá ter acesso à camisa oficial da prova doando um quilo de ração, que será direcionada às entidades de proteção animal ou um quilo de alimento não perecível.

Assim, os donativos alimentícios serão entregues ao Banco de Alimentos do município. Para a retirada por terceiros, o representante deve apresentar documento oficial com foto da atleta inscrita.