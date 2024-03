Cachoeiro em alerta: nível do rio Itapemirim atinge 3 metros e segue subindo

O nível do rio Itapemirim segue subindo na tarde deste sábado (23). De acordo com a medição da Defesa Civil, o rio atingiu 3,01 metros às 15h. Com isso, a cidade segue em alerta nas próximas horas.

O Plano Preventivo de Defesa Civil está no nível 2 de emergência, que caracteriza-se pela ocorrência de chuvas de média intensidade, com risco de ocorrência de potenciais danos e prejuízos, ou ocorrência de danos pontuais.

Considera-se uma chuva de intensidade média quando atinge uma precipitação de 20 a 50 mm/h e/ou elevação do nível do Rio Itapemirim entre 1 a 2 metros acima do normal.

A Defesa Civil de Cachoeiro está em alerta e está orientando os moradores e comerciantes ribeirinhos, para que levantam móveis e mercadorias, para evitar prejuízos.

Além disso, já são registrados desde o início da manhã deste sábado (23), pontos de alagamentos nos distritos de Pacotuba e Coutinho, e também na sede do município, principalmente, no bairro Corobel Borges.

A medição do rio é realizada a cada uma hora e pode ser conferida AQUI.