Cachoeiro: Procon divulga pesquisa de preços e dicas para a Semana Santa

A Semana Santa está chegando e, nesta época, é comum as famílias procurarem lojas e supermercados em busca de itens relacionados à data. Para ajudar aqueles que vão às compras, o Procon de Cachoeiro preparou uma pesquisa de preços dos principais itens consumidos na época, como ovos de chocolate e gêneros alimentícios.

Ela pode ser conferida, na íntegra, no site do Procon www.cachoeiro.es.gov.br/procon, clicando no link “Pesquisa de preços” e, em seguida, “Semana Santa ano 2024”. A intenção, segundo o coordenador do órgão de Defesa do Consumidor de Cachoeiro, Luís Guimarães de Oliveira, é permitir que o consumidor de Cachoeiro poupe tempo e dinheiro, indo ao local em que a oferta mais agrada.

Além da pesquisa de preços, vale também conferir algumas dicas que prometem ajudar na hora da compra, que estão listadas na tabela abaixo. Confira!

1 – Planeje suas compras: dessa forma você pode comparar preços, marcas e características dos produtos e levar o melhor pelo preço mais em conta. Quem deixa para a última hora pode ter gastos desnecessários.

2 – Atenção às promoções: verifique se os descontos oferecidos são reais ou se houve um inflacionamento do preço antes da divulgação da oferta.

3 – Verifique a qualidade: preste atenção, principalmente, aos alimentos perecíveis. Observe as condições gerais, a qualidade e a validade antes de levá-los para casa.

4 – Exija seus direitos: Se o produto apresentar defeitos ou vícios que não ficaram claros no ato da compra, reivindique seus direitos de consumidor e exija a troca, reparo ou devolução, conforma garante o Código de Defesa do Consumidor.

5 – Cuidado com compras pela internet: Se optar por fazer compras online, verifique a situação do site e do vendedor antes de finalizar o negócio, para fazer transações seguras e ter proteção de dados.

6 – Evite compras por impulso: nesta época, é comum o consumidor ser bombardeado por ofertas tentadoras, mas mantenha o foco no orçamento e evite compras por impulso, evitando o endividamento.

7 – Verifique se os itens atendem às normas sanitárias: antes de levar para casa, veja se os produtos são devidamente regulamentados e atendem às normas sanitárias. Evite os de procedência enganosa. Fique atento, também, ao acondicionamento e ao local de venda.