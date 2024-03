Cachoeiro promove ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, por meio de uma série de atividades em diversos pontos da cidade. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos em colaboração com as Secretarias de Desenvolvimento Social (Semdes), Governo (Semgov), Saúde (Semus), Fazenda (Semfa) e Controladoria Geral, está marcada para os dias 7, 8 e 9 de março.

No dia 7, o destaque será para as oficinas realizadas em parceria com o Senac. A primeira delas, intitulada ‘Arte de Embelezar’, em parceria com o Instituto Embeleze, ocorrerá das 9h30 às 11h30, voltada às mulheres da Fazenda Santa Casa. No mesmo dia, das 14h às 16h, no CRAS do Alto União, será oferecida a oficina ‘Desafios da Mulher Moderna’.

Já no dia 8, as atividades se estenderão ao CRAS do bairro Village da Luz, com a oficina ‘Saúde da Mulher, Bem-Estar e Qualidade de Vida’, das 8h30 às 10h30. Paralelamente, no Bairro Zumbi, das 9h às 11h, as mulheres poderão participar da oficina ‘Mulher Transformadora’.

Encerrando as comemorações do Dia 8 de Março, às 16h, está programado o ‘Fórum Municipal Para Visibilidade da Mulher no Serviço Público’, a ser realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, destinado às servidoras públicas. “Este fórum representa um espaço valioso para discutirmos questões pertinentes às mulheres que atuam no serviço público, promovendo a reflexão e a busca por melhorias contínuas”, comenta a secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Thatiane Cardoso.

No dia 9 de março, a iniciativa ‘Ação 8M’ tomará lugar no Conjunto Residencial Otílio Roncete, das 10h às 15h, proporcionando diversos serviços à população feminina. Os serviços incluem distribuição de senhas para exames de mamografia, ginecológicos, aferição de pressão, glicose e DST, além de oportunidades para a renegociação de débitos municipais. Pesquisas sobre qualificação profissional, mapeamento da violência doméstica e cadastro para artesãos também estarão disponíveis, entre outros serviços.

“Celebrar o Dia Internacional da Mulher vai além de homenagens. É um compromisso com a promoção da saúde, bem-estar e empoderamento feminino no nosso município. Estamos empenhados em oferecer uma programação diversificada, abordando temas relevantes para as mulheres de Cachoeiro de Itapemirim”, finaliza a secretária Thatiane Cardoso.