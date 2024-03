Cachoeiro: seis dicas do Procon para compras de Páscoa seguras

A Páscoa está se aproximando e, nesta época, aumenta o interesse dos consumidores por doces e chocolates. Com isso, o Procon de Cachoeiro lembra que é preciso tomar alguns cuidados para que os consumidores aproveitem a data de forma consciente e segura.

Na hora da escolha, vale ficar atento às seis dicas listadas abaixo. Além disso, o coordenador do Procon, Luís Guimarães de Oliveira, lembra que o órgão de defesa do consumidor está de portas abertas para acolher dúvidas e demandas da população.

“Seguindo essas dicas, os consumidores podem desfrutar de uma Páscoa mais tranquila, segura e consciente, aproveitando todos os momentos especiais”, afirma.

O atendimento no órgão é feito de segunda a sexta-feira, à tua Bernardo Horta, número 210, Guandu.

Confira as dicas:

1. Verificação de preços: Antes de realizar as compras, é essencial que os consumidores verifiquem os preços dos produtos em diferentes estabelecimentos. Comparar os valores ajuda a garantir que estão pagando um preço justo pelos itens desejados.

2. Atenção às promoções: Durante o período da Páscoa, é comum encontrar diversas promoções e descontos. Certifique-se de que são reais e verdadeiros, evitando assim possíveis fraudes.

3. Validade: Ao adquirir chocolates e outros alimentos perecíveis, verifique sempre a data de validade. Consumir itens vencidos pode trazer riscos à saúde, sendo fundamental estar atento a esse detalhe.

4. Embalagens e rótulos: Analise cuidadosamente as embalagens e os rótulos dos produtos, verificando informações como ingredientes, composição, peso líquido e data de fabricação. Esses dados são importantes para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos.

5. Direitos do consumidor: Em caso de problemas com os produtos adquiridos, como chocolates quebrados, embalagens danificadas ou qualquer outra irregularidade, o consumidor deve acionar o Procon para buscar seus direitos. O órgão está disponível para auxiliar e orientar os consumidores em casos de reclamações e dúvidas.

6. Consumo consciente: Além de pensar na qualidade e na segurança dos produtos, é importante também refletir sobre o consumo consciente. Evite o desperdício de alimentos e opte por produtos que estejam de acordo com seus valores pessoais, como chocolates produzidos de forma sustentável ou com ingredientes orgânicos.

