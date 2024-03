Cachoeiro tem 872 casos notificados de Dengue e 460 confirmados

Os números dos casos de Dengue seguem em alta no Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim, 872 casos da doença foram notificados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus). No entanto, 460 casos já foram confirmados e nenhum óbito foi registrado em 2024.

Aliás, o município é um dos 11 que figuram na lista dos que tem incidência média nas últimas quatro semanas. No entanto, algumas medidas precisam ser tomadas pela população para evitar a proliferação da doença.

Portanto, pensando em reduzir os números da Dengue em Cachoeiro, neste sábado (2), a Semus realizará o Dia D de combate à Dengue, mobilização nacional para reforçar ações de prevenção e eliminação de focos do Aedes aegypt, mosquito causador da doença.

Contudo, a ação acontecerá das 7h às 11h, na praça Jerônimo Monteiro, com a distribuição de material informativo e orientações sobre o combate ao inseto. Portanto, a ação acontecerá também, em semáforos, para chamar atenção da população sobre o tema.

No entanto, a ação tem viés de conscientização, paralela às estratégias de combate empregadas no município. Sobretudo, com uso de termonebulizadores e bombas costais na eliminação de criadouros do inseto, que também transmite outras doenças com a zika e a chikungunya.

Como se prevenir da Dengue em Cachoeiro?

Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

Se guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre as bocas para baixo.

Proteja ralos sem tampa com telas finas.

Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

Não jogue lixo em terrenos baldios.

Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

Se guardar pneus velhos, retire toda a água e os mantenha em locais cobertos, protegidos da chuva.

Lave, com frequência, com água e sabão, os recipientes usados para guardar água, pelo menos, uma vez por semana.

Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.

Quando o agente de endemias – devidamente identificado – pedir para fazer a vistoria de rotina, permita a sua entrada.

Se for viajar por longo período, certifique-se de que não está deixando nenhum recipiente em local onde possa acumular água.