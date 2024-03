Cachoeiro: trecho do Ibitiquara terá mão única a partir desta segunda (11)

Um trecho do bairro Ibitiquara terá alterações no trânsito. A partir desta segunda-feira (11), o trecho da avenida Ubaldo Caetano Gonçalves (Linha Vermelha), entre o antigo Detran e Tiro de Guerra, retornará para a configuração viária de mão única, sentido bairro Novo Parque.

Com a alteração no trecho do Ibitiquara, os condutores que trafegam pela Ponte de Ferro e pela rua Alziro Viana seguirão obrigatoriamente pela rua Pinheiro Junior. Eles e poderão acessar a Linha Vermelha por meio da rua Eduardo Gomes (ladeira do Tiro de Guerra).

Leia também: Chuvas intensas no ES: cidades recebem novo alerta nesta sexta (9)

Os carros que proveniente do fluxo da rua João Mota (ao lado da escola municipal Zilma Coelho Pinto) terão que seguir sentido Pinheiro Júnior ou subir na Alziro Viana.

Já os condutores que trafegam na Linha Vermelha em direção ao bairro Novo Parque podem descer à avenida Pinheiro Júnior por meio da Ladeira Madre Gertrudes (portão lateral do Colégio Jesus Cristo Rei). Além disso, também será possível realizar essa conversão na região do antigo Detran.