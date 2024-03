Cachoeiro: Unidades de saúde do interior terão coleta de exames laboratoriais

Unidades de saúde do interior terão coleta de exames laboratoriais a partir da próxima semana, com a implementação de um serviço de exames laboratoriais em cinco distritos de Cachoeiro.

O serviço é fruto de um contrato de prestação, celebrado pela Prefeitura do município com o Hospital Infantil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o objetivo é aproximar o atendimento dos moradores do interior.

A coleta terá início no distrito de Itaoca, na segunda-feira (4), e seguirá, ao longo da semana, para os distritos de Pacotuba, Coutinho, Burarama e Soturno, e acontecerá de modo contínuo, ao longo do ano – confira abaixo o cronograma da próxima semana.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso dos moradores do interior a esses exames, que são de extrema importância para levantamento de diagnósticos. Dessa forma, o cidadão não precisará comparecer à sede do município para a realização desses exames.”, salienta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

O serviço é direcionado para pessoas de todas as idades. No entanto, para participar, a Semus ressalta que será necessário agendamento prévio, que pode ser feito na própria Unidade de Saúde – onde também será realizado o exame.

Para esclarecimentos de dúvidas, os cidadãos podem se dirigir até a UBS mais próxima de sua residência.

Cronograma da semana:

Segunda-feira (4)

Unidade de Saúde de Itaoca

Unidade de Saúde de Itaoca Terça-feira (5)

Unidade de Saúde de Pacotuba

Unidade de Saúde de Pacotuba Quarta-feira (6)

Unidade de Saúde de Coutinho

Unidade de Saúde de Coutinho Quinta-feira (7)

Unidade de Saúde de Burarama

Unidade de Saúde de Burarama Sexta-feira (8)

Unidade de Saúde de Soturno