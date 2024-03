Cachoeiro: veja a lista de farmácias de plantão neste domingo (3)

Neste domingo (3), seis farmácias estão funcionando em regime de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e entregas em domicílio.

Segundo dados da prefeitura, as farmácias do Centro e do Guandu funcinam de 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até às 22h).

1 – DROGARIA AMANDA

Endereço: Rua Bernardo Horta, 312 – Guandú

Ao lado da Casas Bahia Tel.: 3522-5044

2 –DROGARIA VITÓRIA

Endereço: Rua Capitão Deslandes, 86 – Centro

Em frente Ponto Táxi Tel.: 3511-4402

3 – DROGARIA CORONEL BORGES

Endereço: Rua Dr Amilcar Figliuzze, 27 – Coronel Borges

Próx. ao Lava-Jato Tel.: 3517-5705

4 – DROGARIA NOVA BRASÍLIA

Endereço: Rua Etelvina Vivacqua, 218 – Nova Brasília

Próx. a praça do Rotary Tel.: 3517-1350

5 – DROGARIA NOVO PARQUE

Endereço: Rua Lauro Lemos, 56 – Village da Luz

Em frente ao Irmãos Pecin Tel.: 3521-1735

6 – DROGARIA IMPERIAL

Av. Jones Santos Neves, 766 – Parque Laranjeiras

Em frente ao Mundo das Tintas Tel.: 3511-7829