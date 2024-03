Cadê Gilzilandra? Família procura mulher que sumiu em Dores do Rio Preto

Angústia! É o que os familiares de Gilzilandra dos Santos, de 36 anos, estão sentindo desde que foi vista pela última vez após ir ao salão de beleza no dia 23 de fevereiro, em Dores do Rio Preto.

Segundo a amiga, que preferiu não se identificar, disse que Gilzilandra estava com o namorado no dia que desapareceu. “Gilzilandra é minha amiga e ela estava no salão de beleza. Neste dia, ela saiu com o namorado e até hoje não temos notícias dela. Estamos muito preocupados”, contou.

A amiga, disse ainda, que Gilzilandra tem um filho de 4 anos de idade e que ela e o namorado brigavam muito antes de desaparecer. “Gil tem um filho de 4 anos de idade, que neste momento está ficando com minha mãe. Além disso, ela e o namorado brigavam muito. Ele é um homem muito agressivo e já chegou a bater nela”, relatou a amiga.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia

No boletim de ocorrência disponibilizado ao AQUINOTICIAS.COM, consta que o namorado de Gilzilandra, possui dois registros de crimes contra a vítima. Aliás, no dia 23 de junho de 2023, Gilzilandra compareceu à delegacia dizendo sobre ameaças e agressões sofrida e pedindo uma medida protetiva contra o namorado.

“Compareceu a esta unidade de atendimento policial, a vítima que tem a comunicar estar sendo vítima de violência doméstica por parte de seu ex-companheiro, ambos devidamente descritos em área pertinente deste documento público, relata estar sofrendo com violência verbal e psicológica, inclusive, sendo ameaçada, dizendo que matará e irá jogá-la dentro de um açude que fica na direção da cidade de Guaçuí – ES, por todo o exposto, expressa interesse em requerer as medidas judiciais protetivas e cabíveis”, diz o boletim.

Portanto, quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro de Gilzilandra, pode entrar em contato pelo telefone (32) 8436-6653 ou 190.