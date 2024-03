Mais de 20 mil pessoas estão fora de casa por conta das chuvas no Sul do ES

Mais de 20 mil pessoas estão fora de suas casas no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada no boletim extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

A nova atualização, emitida às 17h desta terça-feira (26), informa que três pessoas ainda estão desaparecidas: uma em Mimoso do Sul e outras duas no município de Apiacá. O número total de mortes provocadas pela chuva é de 20, sendo 18 no município de Mimoso do Sul e duas em Apiacá.

No entanto, 19.674 estão desalojadas no Sul do Estado, sendo: 341 pessoas em Vargem Alta, 10 mil em Mimoso do Sul, 3 mil em Bom Jesus do Norte, 4 mil em Apiacá, 9 em Muniz Freire e 2.324 em Alegre.

Outras 510 pessoas estão desabrigadas, sendo: 100 em Mimoso do Sul, 64 em Bom Jesus do Norte, 332 em Apiacá e 14 em Alegre.