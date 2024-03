Calor intenso deve atingir o Espírito Santo a partir da próxima semana

A onda de calor que atinge boa parte do Brasil nesta semana não atingiu o Espírito Santo. No entanto, a partir da próxima da próxima semana, os capixabas terão dias de calor intenso. A previsão é que as temperaturas comecem a subir no fim de semana e os termômetros marquem 40ºC.

Segundo o meteorologista do Climatempo, Vinicius Lucyrio, nesta semana o Espírito Santo terá calor dentro da normalidade. Mas, a partir de quinta (14) sexta-feira (15), o calor vai aumentar em praticamente todo o Centro-Sul do Brasil. Isso inclui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

“A partir do fim de semana, no começo da semana que vem, até a entrada do outono astronômico, teremos dias de calor bem intenso, e a população vai sentir bastante esse aumento de temperatura, comparado a essa semana. Vão sentir, principalmente, a faixa litorânea, desde a região de São Mateus, até o Sul do Estado, pegando as regiões de divisa com o estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essas regiões devem ter as temperaturas mais altas. Em alguns pontos elas podem ser aproximar dos 40ºC”, explica o meteorologista.

Calor intenso no Espírito Santo

No entanto, Vinicius ressalta o calor dos próximos dias será menos intenso do que foi registrado em novembro, quando uma onda de calor atingiu o Estado. “Essa onda de calor não é tão intensa quanto a de novembro, mas chama a atenção por ser durante o verão. Apesar de o verão ser uma estação com temperaturas médias mais altas, no geral, temos menos extremos de calor por períodos mais prolongados por conta da umidade, que é mais prolongada nessa época do ano. A umidade mais alta acaba atenuando os extremos de temperatura. Tanto para frio quanto para calor”, continua.

Estado ainda pode ter chuva nesta semana

Vinicius explicou ainda que nesta segunda (11), existe a condição de tempo mais instável no Espírito Santo. “Essa condição está sendo influenciada por uma área de baixa pressão em alto mar, bem distante, e que tem ligado a ela uma frente fria. Então, por mais que a frente fria não esteja passando rente do litoral do Espírito Santo, ela consegue canalizar a circulação de ventos e isso favorece o crescimento de muitas nuvens carregadas”, comenta.

Nesta terça-feira (12), ainda pode chover em regiões do Estado. “A situação de tempo bem instável, pegando o Centro-Norte do Estado até a divisa com a Bahia, ainda vai ter influência da frente fria em alto mar, vai deixar o céu com muitas nuvens ao longo do dia, com chuvas a qualquer hora. No Sul do ES, a situação vai ser um pouco diferente. Ainda vai ter a variação de nuvens, os ventos que sopram do oceano vão interferir nessas nuvens. Vão ter período de sol forte, mas a chuva é mais passageira, de fraca intensa e com menor duração. Essa condição de chuva passageira, com predomínio de sol, vai continuar na quarta. Todo o Espírito Santo fica com a mesma condição”, explica o meteorologista.

Na quinta-feira (14), na divisa com o Rio de Janeiro, já passa a ter o tempo mais firme. “Aí já começa a aumentar bem a temperatura. Na sexta-feira (15), já é tempo firme no ES todo sem possibilidade de chuva. No fim de semana e começo da semana que vem até tem possibilidade de chuva, mas é uma chuva bem isolada e bem passageira. O calor, eventualmente, pode acabar influenciando na formação de algumas nuvens muito carregadas, mas de forma isolada”, pontua.

Calor fica até o dia 20

O meteorologista explica ainda que o calor fica até o dia 20 de março no Estado. “Lá pelo dia 19 já temos uma situação de tempo mais instável no Estado. Vamos ter a aproximação de uma frente fria que vai deixar o tempo mais instável, com possibilidade de pancadas de chuvas, principalmente, a partir da tarde. Isso acaba atenuando o calor de momento, porque no dia 20 ainda faz bastante calor”, completa.