Campanha de multivacinação em escolas de Cachoeiro; confira

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em todo o município, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro está promovendo uma campanha de multivacinação direcionada às escolas locais.

A iniciativa visa alcançar um maior número de crianças e adolescentes, garantindo que estejam devidamente imunizados contra diversas doenças por meio da administração das vacinas recomendadas para suas faixas etárias.

O público-alvo são alunos de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, que terão suas cadernetas de vacinação atualizadas com os imunizantes previstos no calendário básico de vacinação da criança e adolescente do Programa Nacional de Imunizações (PNI). No público adolescente, será observada a necessidade de aplicação das vacinas meningite ACWY, tétano e HPV

De acordo com a Semus, a ação será realizada em todas as escolas públicas e particulares, da sede e do interior do município, e executada pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da região em que a unidade de ensino estiver inserida.

Para que o procedimento seja realizado, a escola enviará, aos pais ou responsáveis do aluno, um Termo de Consentimento para que a aplicação dos imunizantes seja autorizada.

“Esta campanha de multivacinação é uma iniciativa para assegurar que nossas crianças e adolescentes estejam protegidos contra uma variedade de doenças evitáveis. Ao garantir que estejam imunizados e com seus cartões de vacinação em dia, estamos não apenas cuidando da saúde individual de cada aluno, mas também contribuindo para a saúde coletiva. É uma responsabilidade compartilhada, e estamos comprometidos em fornecer todas as oportunidades possíveis para garantir que todos tenham acesso aos imunizantes”, ressalta Alex Wingler, secretário municipal de Saúde.