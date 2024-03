Campanha recolheu mais de duas toneladas de lixo eletrônico em Cachoeiro

Na última coleta de lixo eletrônico, realizada na última semana, em Cachoeiro de Itapemirim, mais de duas toneladas de matérias foram recolhidos.

Em mais uma ação organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), o caminhão “Vem Reciclar” ficou estacionado na Praça de Fátima, Centro. No local, diversos itens foram entregues pela população.

Segundo a equipe da Semurb, materiais como televisores, aparelhos de DVD, toca fitas, rádios, celulares, ventiladores, micro-ondas, computadores, pilhas, e diversos outros aparelhos eletrônicos, foram recolhidos. Os itens serão encaminhados para empresas especializadas em reutilização e reaproveitamento.

“Ficamos felizes com a adesão à campanha. Essa atitude responsável certamente vai contribuir para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Isso é uma responsabilidade de todos; precisamos promover a sustentabilidade”, salienta Victor Galvão Rabbi, secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

