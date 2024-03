Campeão da Stock Car recebe anel com assinatura de designer capixaba

Após ter levantado o troféu da temporada 2023 da Stock Car Pro Series, o piloto Gabriel Casagrande recebeu uma joia única e que eternizou o seu bicampeonato: o Anel de Campeão. Assim, em uma cerimônia realizada em Goiânia, palco da primeira etapa da Stock Car neste ano, Casagrande foi agraciado com o anel que simboliza o seu título conquistado nas pistas no ano passado.

Todavia, a iniciativa inovadora é um oferecimento da ArcelorMittal. A líder mundial no mercado de aço é patrocinadora do principal campeonato de automobilismo do Brasil e fornecedora do aço oficial dos novos carros da categoria, que estreiam em 2025.

O anel

Foto: Duda Bairros

Feito de ouro branco, o anel alia sofisticação e robustez e conta com elementos que conectam a joia à velocidade. Assim, o projeto do anel foi assinado pela designer Ana Paula Castro e produzido pela Grifith Joalheiros, a convite da ArcelorMittal.

Sobretudo, para o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, o anel eleva o nome da Stock Car no cenário esportivo brasileiro, aumentando o reconhecimento dos pilotos. “A inciativa de criar o Anel do Campeão simboliza a admiração, respeito e grandeza que a ArcelorMittal nutre pela história do automobilismo brasileiro, seus pilotos e fãs. Nele, estão inseridos os valores da ética, da integridade, do “fair play” no esporte e na vida, bem como o DNA de quem produz aços inteligentes. Foi um projeto desenvolvido ao longo de um ano, até encontrarmos os parceiros certos e que compartilhassem do nosso espírito”, disse.

“Ao conceder este anel, estamos transformando nosso campeão em um verdadeiro embaixador permanente. Como mais novo bicampeão da história da Stock Car, fico feliz que o Gabriel Casagrande seja o primeiro a receber essa honraria. Parabéns a ele pelas conquistas. E à ArcelorMittal por estar mais uma vez à frente de uma iniciativa que engrandece a Stock Car”, comentou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car.

Design e produção do anel

A designer Ana Paula Castro destaca a conexão da joia com as pistas. “A ideia foi unificar o anel com o troféu. Ao ver o troféu de cima, vemos um grande círculo, como se fosse um cronômetro, dando ideia de velocidade e dinamismo. Deslocamos esse círculo do topo do troféu e ele forma este anel. Criamos uma textura com a logo da Stock Car e que dá robustez à joia. Foi um grande desafio concedido pela ArcelorMittal e que, particularmente, ficou incrível”, diz a designer.

ArcelorMittal na StockCar

Contudo, além do anel, a ArcelorMittal também é responsável pelos troféus de campeão da Stock Car Pro Series e Stock Series. Aliás, a empresa também desenvolveu a solução em aço que vai compor a safety cage (gaiola de segurança) dos carros que vão ganhar as pistas a partir de 2025.

Todavia, a solução foi com aço carbono neutro com certificado XCarb, o programa global da empresa de baixa emissão de carbono. Estas ações reforçam a conexão da empresa com a categoria e o propósito de produzir aços inteligentes para as pessoas e o planeta.